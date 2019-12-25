Трассу "Кола" перекроют из-за прохождения яхты "Русь" по реке Свирь

Переправа будет недоступна с 12:50 до 15:00.

В понедельник, 10 июня, в Ленинградской области рядом с городом Лодейное Поле на федеральной трассе "Кола" будет временно закрыт мост через реку Свирь. Как информирует пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад", переправа будет недоступна с 12:50 до 15:00.

Данная мера необходима для пропуска вверх по реке моторной яхты "Русь" с максимальным высотным габаритом 20 метров.

Учреждение приносит свои извинения за возможные неудобства и просит автомобилистов учесть данную информацию при планировании своих маршрутов.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"