Центральные улицы Петербурга перекрыли

Ограничения связаны с проведением "Алых парусов".

В субботу, 24 июня, перекрыли Невский проспект и другие ближайшие улицы, что показывает сервис "Яндекс.Карты".

Ограничения связаны с проведением "Алых парусов". Пробки составляют 3 балла. Таким образом, Невский, набережные и мосты стали пешеходными.

Напомним, что в честь "Алых парусов" зажгут Ростральные колонны, выпустят лимитированные "Подорожники" с изображением брига "Россия", а метро и некоторые маршруты наземного транспорта будут работать круглосуточно. Ведущими праздника станут Ида Галич и Дмитрий Хрусталев.

Фото: скриншот сервиса "Яндекс.Карты"