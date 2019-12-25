Во время "Алых парусов" метро будет работать круглосуточно

Также будут функционировать некоторые автобусные и троллейбусные маршруты.

Во время проведения праздника выпускников петербургских школ "Алые паруса", в ночь с 24 на 25 мая городской общественный транспорт будет работать круглосуточно. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту.

В метро интервалы движения поездов составят до 8,5 минут. Также будут запущены девять автобусных маршрутов (№№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142) и два троллейбусных маршрута (№№ 23, 46). С полуночи и до шести утра они будут работать с интервалом движения не более 30 минут, уточнили "Невские Новости".

Дмитрий Хрусталёв и Ида Галич станут ведущими праздника "Алые паруса-2023". Напоминаем, что в период с 18 по 26 июня маршруты автобусов №№ 46 и 76 и трамвая № 3 будут изменены в связи с подготовкой и проведением праздника выпускников "Алые Паруса". График разводки Троицкого моста также изменят из-за подготовки к "Алым парусам".

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Фото: Piter.tv