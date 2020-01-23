Ведущими "Алых парусов" станут Ида Галич и Дмитрий Хрусталёв

Ведущие поднимутся на сцену 24 июня в 22:00.

Дмитрий Хрусталёв и Ида Галич станут ведущими праздника "Алые паруса-2023". Об этом сообщила пресс-служба Пятого канала. Также эту информацию в своих соцсетях подтвердила Ида Галич.

Ведущие поднимутся на сцену 24 июня в 22:00. На Дворцовой площади уже установили металлический каркас, в настоящее время завершается монтаж различных трансформационных механизмов. Во время праздника сцена будет трансформироваться и меняться у всех на глазах.

Ранее стало известно, что хедлайнером праздника выпускников "Алые паруса – 2023" станет легендарная рок-группа "ЧайФ".На сцене также выступят Юлиана Караулова, Gafur, "Моя Мишель" и Burito.

Видео: Piter.tv