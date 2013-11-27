"Чайф" станет хедлайнером "Алых парусов"

Хедлайнером праздника выпускников "Алые паруса – 2023" станет легендарная рок-группа "ЧайФ". Об этом сообщили в пресс-службе Пятого канала.
Как рассказали организаторы, большая часть артистов впервые принимает участие в "Алых парусах". Состав подбирался таким образом, чтобы концерт понравился аудитории разных возрастов.
Концерт стартует с хитов белорусского певца LYRIQ. Организаторы шоу сохранили традиции и пригласили исполнителя, который в прошлом году больше всех понравился выпускникам. В этот раз выбор пал на группу The Hatters.
На сцене также выступят Юлиана Караулова, Gafur, "Моя Мишель" и Burito. И уже перед появлением брига с алыми парусами в акватории Невы прозвучат песни группы "ЧайФ".
График разводки Троицкого моста изменят из-за подготовки к "Алым парусам".
Фото: ВКонтакте/ ЧАЙФ
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