"Чайф" станет хедлайнером "Алых парусов"

На сцене также выступят Юлиана Караулова, Gafur, The Hatters,"Моя Мишель" и Burito

Хедлайнером праздника выпускников "Алые паруса – 2023" станет легендарная рок-группа "ЧайФ". Об этом сообщили в пресс-службе Пятого канала.

Как рассказали организаторы, большая часть артистов впервые принимает участие в "Алых парусах". Состав подбирался таким образом, чтобы концерт понравился аудитории разных возрастов.

Концерт стартует с хитов белорусского певца LYRIQ. Организаторы шоу сохранили традиции и пригласили исполнителя, который в прошлом году больше всех понравился выпускникам. В этот раз выбор пал на группу The Hatters.

На сцене также выступят Юлиана Караулова, Gafur, "Моя Мишель" и Burito. И уже перед появлением брига с алыми парусами в акватории Невы прозвучат песни группы "ЧайФ".

График разводки Троицкого моста изменят из-за подготовки к "Алым парусам".

Фото: ВКонтакте/ ЧАЙФ