  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Участок дороги на Московском проспекте перекроют в ночь с 24 на 25 сентября
Сегодня, 21:02
83
redrikshugrv Добавить в Яндекс.Новости

Участок дороги на Московском проспекте перекроют в ночь с 24 на 25 сентября

0 0

Там будет проводить работы Петербургский Водоканал.

Водоканал Санкт-Петербурга анонсировал на ночь с 24-го на 25-е сентября ремонтные работы на пересечении Московского проспекте и набережной реки Фонтанки, – сообщается в пресс-службе Водоканала.

Предприятие будет проводить подготовительные работы к ремонту канализационной сети, в связи с чем на северном направлении Московского проспекта будет перекрыто движение по двум линиям из трех имеющихся. О завершении работ и снятии ограничений на передвижение транспорта будет оперативно сообщено.

Ранее мы также оповещали о перекрытиях на федеральных трассах, которые будут проводится в ближайшие дни.

Фото: Википедия

Теги: водоканал, московский проспект, набережная реки фонтанки, перекрытие дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии