В Ленобласти перекроют федеральную трассу "Скандинавия"

Ограничение движения будет введено 25-го сентября.

Федеральная трасса А-181 "Скандинавия" будет перекрыта для движения в обоих направлениях 25-го сентября с 00:10 до 00:30. Ограничение вводится ввиду необходимости проведения монтажных работ над П-образной опорой, которая находится над дорогой на 73-м километре трассы, – сообщают в пресс-службе ФКУ Упродора "Северо-Запад".

На месте монтажных работ будут установлены временные дорожные знаки, барьеры, а также световые сигналы; на месте перекрытия также будут стоять ограждающие проезд машины. Работы в согласии с установленной схемой организации дорожного движения будут выполнены подрядчиком ООО "ПрофИнженерСтрой".

Ранее сегодня Упрдор предупреждал о перекрытии съезда с внутреннего кольца петербургского КАДа.

Фото: пресс-служба ФКУ Упродор "Северо-Запад"