Съезд с внутреннего кольца КАД Петербурга на М-11 перекроют с 3 октября

Ограничения будут действовать с 3 по 17 октября.

На 67-м километре Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга полностью перекроют съезд на М-11 "Нева". Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 23 сентября.

Мера связана с производством работ по ремонту путепровода над основным ходом городской КАД. Ограничения будут действовать с 3 по 17 октября.

На участке установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, и смонтируют световую сигнализацию.

В рамках ремонта путепровода будут выполнены работы по корректировке положения опорных частей пролетного строения на опоре №1. Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Заказчиком работ стало ООО "Магистраль двух столиц", а подрядчиком – ООО "ПСА".

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"