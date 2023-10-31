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Съезд с внутреннего кольца КАД Петербурга на М-11 перекроют с 3 октября
Сегодня, 15:05
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Съезд с внутреннего кольца КАД Петербурга на М-11 перекроют с 3 октября

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Ограничения будут действовать с 3 по 17 октября.

На 67-м километре Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга полностью перекроют съезд на М-11 "Нева". Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 23 сентября. 

Мера связана с производством работ по ремонту путепровода над основным ходом городской КАД. Ограничения будут действовать с 3 по 17 октября. 

На участке установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, и смонтируют световую сигнализацию. 

В рамках ремонта путепровода будут выполнены работы по корректировке положения опорных частей пролетного строения на опоре №1. 

Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Заказчиком работ стало ООО "Магистраль двух столиц", а подрядчиком – ООО "ПСА". 

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: съезд с кад петербурга, трасса м-11
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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