С 1 июля перекроют трассу Р-21 «Кола» из-за разводки Ладожского моста

Движение в районе деревни Марьино приостановят на 45 минут — с 10:00 до 10:45.

С 1 июля в Кировском районе Ленинградской области временно закроют движение на участке федеральной автодороги Р-21 "Кола" из-за разведения Ладожского моста через Неву.

По информации ФКУ Упрдор "Северо-Запад", разводка моста, расположенного на 40-м километре трассы у деревни Марьино, запланирована во временной интервал с 10:00 до 10:45. В течение этих 45 минут проезд будет закрыт. Пролет моста поднимут для прохода по реке состава, включающего буксир "Б. Сафонов" и баржи "ВЭШ-31006" и "ВЭШ-31007" с максимальной высотой до 21 метра.

Ладожский мост не разводится при неблагоприятных погодных условиях — при ветре свыше 15 м/с и температуре воздуха выше +25 °C. До 4 июля на этом участке также сохраняются ограничения, связанные с восстановительными работами в зоне деформационного шва.

Ранее сообщалось, что на Приморском шоссе водитель Ford сбил насмерть лося.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"