  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Приморском шоссе водитель Ford сбил насмерть лося
Сегодня, 17:57
162
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Приморском шоссе водитель Ford сбил насмерть лося

0 0

Из людей никто не пострадал.

Полицейские проводят проверку по факту аварии в Курортном районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 27 июня на Приморском шоссе перед съездом в Сестрорецк 40-летний водитель автомобиля Ford Focus совершил наезд на лося, который выбежал неожиданно на трассу. Из людей никто не пострадал, а вот животное погибло. 

Все обстоятельства и детали ДТП устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что автомобиль Mercedes проехал по "встречке" на Дворцовом мосту. Иномарка зарегистрирована на 46-летнего жителя Кировского района Ленобласти. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: наезд на лося, приморское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии