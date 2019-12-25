На Приморском шоссе водитель Ford сбил насмерть лося

Из людей никто не пострадал.

Полицейские проводят проверку по факту аварии в Курортном районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 27 июня на Приморском шоссе перед съездом в Сестрорецк 40-летний водитель автомобиля Ford Focus совершил наезд на лося, который выбежал неожиданно на трассу. Из людей никто не пострадал, а вот животное погибло.

Все обстоятельства и детали ДТП устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что автомобиль Mercedes проехал по "встречке" на Дворцовом мосту. Иномарка зарегистрирована на 46-летнего жителя Кировского района Ленобласти.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)