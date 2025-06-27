Автомобиль Mercedes проехал по "встречке" на Дворцовом мосту

По предварительным данным, ДТП маневр не спровоцировал.

На Дворцовом мосту в Петербурге водитель автомобиля Mercedes проехал по встречной полосе. Об этом рассказали в группе "СПБ.АВТО" во "ВКонтакте".

На кадрах машина движется медленно и подмигивает фарами. По предварительным данным, ДТП маневр не спровоцировал.

Как стало известно "Фонтанке", иномарка зарегистрирована на 46-летнего жителя Кировского района Ленобласти. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге полицейские задержали блогера на Mercedes за ролики с опасным вождением. В 2012 году он уже становился виновником смертельной аварии, управляя мотоциклом.

Видео: ВКонтакте / СПБ.АВТО