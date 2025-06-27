В Петербурге полицейские задержали блогера на Mercedes за ролики с опасным вождением

Особого цинизма действиям нарушителя придал тот факт, что в 2012 году он уже становился виновником смертельной аварии, управляя мотоциклом.

Петербургская полиция задержала блогера на Mercedes после автошоу в центре Северной столицы. Как отметили в МВД по Петербургу и Ленобласти, цинизм нарушению придает криминальное прошлое автоблогера, который в 2012 году стал виновником смертельного ДТП.

Внимание Госавтоинспекции привлекло видео, на котором водитель автомобиля Mercedes устроил автошоу с пробуксовкой колес на проезжей части. При этом пока он "жег" резину, его товарищ снимал трюк на камеру мобильного телефона, чтобы "залить" видео в соцсети. Контент-мэйкеров не смущали ни другие водители, пытавшиеся пробраться через дымовую завесу, ни возмущенные пешеходы. Инцидент произошел 25 апреля в центре Петербурга на Гончарной улице.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств).

Сначала 33-летний гонщик пытался оправдываться, уверяя, что больше не занимается подобным, и опубликованное в Сети видео снято очень давно. Однако, записи с камер системы городского видеонаблюдения говорили об обратном.

Особого цинизма действиям нарушителя придал тот факт, что в 2012 году он уже становился виновником смертельной аварии, управляя мотоциклом. Тогда погибла 17-летняя девушка. Выйдя из мест лишения свободы, молодой человек начал зарабатывать на жизнь ведением блога в социальных сетях, выкладывая там свои "подвиги" с опасным вождением. МВД по СПб и ЛО

Героиней нескольких видео является маленькая дочка мужчины, с которой он гонял по городским улицам. Полицейские детально изучат контент автоблогера, после чего дадут соответствующую правовую оценку.

Кроме того, исходя из стоимости премиального авто блогера, у полицейских возникли определенные сомнения, что ведение соцсетей является единственным источником дохода автолюбителя. По оперативным данным, он может быть причастен к "серым" схемам, связанным с обналичиванием денег и криптовалютой. Эту информацию полиции еще предстоит проверить.

Петербуржец задержан и доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий и избрания меры пресечения.

В начале июня петербургские полицейские сорвали две сходки любителей дрифта.

Видео: МВД по СПб и ЛО