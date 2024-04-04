В выходные петербургские полицейские сорвали две сходки любителей дрифта

В результате полицейских проверок 12 автомобилей отправились на спецстоянку.

На выходных сотрудники Госавтоинспекции, получив оперативную информацию о готовящихся заездах на Крестовском острове, сорвали их. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате полицейских проверок 12 автомобилей отправились на спецстоянку в связи с подозрением на изменение номерных агрегатов. В случае подтверждения владельцев авто ждут уголовные дела по статье 326 УК РФ.

Вслед за подозрительными машинами на спецстоянку отправился и мопед одного из участников автовечеринки. Как оказалось, байкер не имел водительского удостоверения ввиду своего несовершеннолетия.

Проверке подверглись и сами водители. Семерым из них пришлось отправиться на медицинское освидетельствование в связи с наличием признаков опьянения.

Также в ночь на воскресенье двое участников заезда не поделили проезжую часть. Так, 18-летний водитель Audi 80, двигаясь по парковке от набережной Гребного канала к Футбольной аллее, не справился с маневром и столкнулся с ехавшей справа BMW под управлением 18-летней девушки. В результате представитель немецкого автопрома задел две припаркованные Chery. Медицинская помощь понадобилась и автоледи, и 34-летней женщине-пешеходу.

Также в конце мая полицейские разогнали стритрейсеров в Кудрово и у Газпром Арены.

Видео: МВД по СПб и ЛО