Полицейские разогнали стритрейсеров в Кудрово и у Газпром Арены

11 стритрейсеров отправили в медучреждение для проведения освидетельствования на состояние опьянения.

В преддверии выходных Госавтоинспекция Петербурга получила информацию о намечающихся дрифт-сессиях. Согласно поступившим данным, первая сходка уличных гонщиков должна была пройти на парковке крупного ТРК в Кудрово, а вторая – у "Газпром Арены".

Как рассказали в МВД, мероприятие в Кудрово не набрало заявленного количества участников и было прервано прибывшими сотрудниками дорожной полиции еще на этапе сбора гостей.

А вот на Крестовский остров, несмотря на дождь, приехали несколько десятков любителей показательных заездов. Разгоняясь до 100-120 километров в час, гонщики демонстрировали друг другу и собравшимся зрителям контроль машины в заносе. С поставленной задачей и сложными погодными условиями справились не все: потеряв контроль над управлением на импровизированном автодороме столкнулись Mercedes и BMW. Обошлось без пострадавших.

Вскоре на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. В первую очередь полицейских интересовали VIN-номера. Заподозрив четверых автовладельцев в их перебивке, инспекторы отправили их авто на спецстоянку. Если факты подделки идентификационных номеров подтвердятся, владельцем таких авто грозит уголовная ответственность по статье 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства).

Ещё 11 стритрейсеров отправили в медучреждение для проведения освидетельствования на состояние опьянения. Гонщики, которые наотрез отказались ехать на осмотр к медикам, были привлечены к административной ответственности по статье 12.26 КоАП РФ.

Также полицейские составили в отношении водителей еще ряд административных протоколов, среди которых – непристёгнутый ремень, отсутствие страховки и прочее.

Также на прошлой неделе Госавтоинспекция Петербурга разогнала сходку стритрейсеров на улице Потапова.

Видео: МВД по СПб и ЛО