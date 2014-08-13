Во время "Алых Парусов" установят дополнительно более 600 передвижных туалетов

Все туалеты петербургского Водоканала бесплатные.

По заявке организаторов праздника выпускников "Алые паруса" для обеспечения санитарной инфраструктуры в местах празднования Водоканал предоставит более 600 передвижных туалетов. Об этом сообщили в пресс-службе Водоканала.

Туалетные кабины появятся:

— на Дворцовой площади и прилегающих территориях;

— у Марсова поля и Миллионной улицы;

— на Адмиралтейском проспекте и Адмиралтейской набережной;

— у Сенатской площади;

— на Исаакиевской площади и в других местах проведения праздничных мероприятий.

Также в ночь с 28 на 29 июня будут круглосуточно работать стационарные и модульные туалеты по адресам:

— Адмиралтейский проспект, д. 5, литера А;

— Сенатская площадь, д. 6, литера Б;

— улица Куйбышева д. 33/8, литера А;

— Александровский парк, д. 1, к. 2, литера А;

— Александровский парк, д. 2;

— Румянцевский сад.

Остальные стационарные туалеты предприятия будут работать в обычном режиме.

Все туалеты петербургского Водоканала бесплатные.

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Фото: Водоканал СПб