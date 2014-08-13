Во время "Алых Парусов" установят дополнительно более 600 передвижных туалетов

По заявке организаторов праздника выпускников "Алые паруса" для обеспечения санитарной инфраструктуры в местах празднования Водоканал предоставит более 600 передвижных туалетов. Об этом сообщили в пресс-службе Водоканала.
Туалетные кабины появятся:
— на Дворцовой площади и прилегающих территориях;
— у Марсова поля и Миллионной улицы;
— на Адмиралтейском проспекте и Адмиралтейской набережной;
— у Сенатской площади;
— на Исаакиевской площади и в других местах проведения праздничных мероприятий.
Также в ночь с 28 на 29 июня будут круглосуточно работать стационарные и модульные туалеты по адресам:
— Адмиралтейский проспект, д. 5, литера А;
— Сенатская площадь, д. 6, литера Б;
— улица Куйбышева д. 33/8, литера А;
— Александровский парк, д. 1, к. 2, литера А;
— Александровский парк, д. 2;
— Румянцевский сад.
Остальные стационарные туалеты предприятия будут работать в обычном режиме.
Все туалеты петербургского Водоканала бесплатные.
Петербуржцев предупредили о продаже фальшивых билетов на "Алые паруса".
Фото: Водоканал СПб
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