Пять центральных фонтанов Петербурга будут работать всю ночь "Алых парусов"

Праздник начнётся в 22:00 с концерта на Дворцовой площади.

В ночь с 28 на 29 июня, несмотря на поздний час, продолжат работать пять знаковых фонтанов в центре Санкт-Петербурга. Как сообщили в пресс-службе Водоканала, водные шоу можно будет увидеть у здания Эрмитажа, Адмиралтейства, на Манежной площади, у "Шара" на Невском проспекте и около Казанского собора.

Традиционный праздник выпускников "Алые паруса" начнётся в 22:00 концертом на Дворцовой площади с участием Надежды Кадышевой и других артистов. Кульминацией станет проход брига "Россия" под алыми парусами и масштабное пиротехническое шоу над Невой.

Гостям праздника стоит учесть возможные неудобства: в центре города ожидаются перебои с мобильным интернетом, а движение транспорта будет ограничено. В качестве компенсации петербургское метро будет работать всю ночь без перерыва, помогая гостям праздника добраться домой.

Ранее Piter.TV сообщал, что главный выпускной страны озарится алым светом "Лахта Центра".

Фото: Piter.TV