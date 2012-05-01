Ростральные колонны зажгут в честь праздника "Алые паруса"

Также огни можно будет увидеть во время генеральной репетиции мероприятия.

В воскресенье, 24 июня, во время праздника выпускников "Алые паруса" на стрелке Васильевского острова в Петербурге зажгутся Ростральные колонны. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Также факелы зажгут в ходе генеральной репетиции мероприятия 23 июня. Оба дня посмотреть на огни можно будет в период с 21:00 до 2:00.

В правительстве города напомнили, что факелы Ростральных колонн практически всегда зажигают по праздникам и торжественным датам: за годы это уже стало городской традицией. Первый раз факелы на Ростральных колоннах зажглись 23 июня 1957 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге выпустят лимитированные "Подорожники" к "Алым парусам".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)