Временные ограничения в движении транспорта введут в связи с проведением "Алых парусов"

Сегодня, 13 июня, стали известны участки дорог Петербурга, на которых введут ограничения в движении транспорта в связи с проведением праздника выпускников "Алые паруса". Об этом рассказали в пресс-службе "Организатора перевозок".
Запретят остановку транспортных средств:
– с 00:00 10 июня до 23:59 30 июня на Дворцовой площади вдоль д. 4 и д. 6-8;
– с 08:00 10 июня до 08:00 3 июля – по нечетной стороне Биржевой площади;
– с 00:00 15 июня до 10:00 30 июня – в Биржевом проезде.
Уточним, что на 10 улицах сузят проезжую часть.
Подробнее с ограничениями в период проведения "Алых парусов" можно ознакомиться на сайте Комитета по транспорту.
Ранее мы сообщали о том, что легкоатлетический забег "МыВместе" изменит движение наземного транспорта.
Фото: Piter.TV
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