Временные ограничения в движении транспорта введут в связи с проведением "Алых парусов"

Проезд ограничат в центре города: будет запрещена остановка транспортных средств на некоторых участках дорог, на 10 улицах сузят проезжую часть.

Сегодня, 13 июня, стали известны участки дорог Петербурга, на которых введут ограничения в движении транспорта в связи с проведением праздника выпускников "Алые паруса". Об этом рассказали в пресс-службе "Организатора перевозок".

Запретят остановку транспортных средств:

– с 00:00 10 июня до 23:59 30 июня на Дворцовой площади вдоль д. 4 и д. 6-8;

– с 08:00 10 июня до 08:00 3 июля – по нечетной стороне Биржевой площади;

– с 00:00 15 июня до 10:00 30 июня – в Биржевом проезде.

Уточним, что на 10 улицах сузят проезжую часть.

Подробнее с ограничениями в период проведения "Алых парусов" можно ознакомиться на сайте Комитета по транспорту.

Ранее мы сообщали о том, что легкоатлетический забег "МыВместе" изменит движение наземного транспорта.

Фото: Piter.TV