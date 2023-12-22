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Спектакль "Алые паруса"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Алые паруса"

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12 апреля в ТЮЗе им. Брянцева покажут любимую всеми постановку о первой любви. Начало в 19:00. Для зрителей любого возраста.

Насладитесь историей Александра Грина о любви и большой мечте. Человек, которому открылся дар любви,  может сохранить себя в любой жизненной ситуации. 

Спектакль, наполненный душевной музыкой, чудесной хореографией и лирическими песнями в исполнении любимых артистов, станет настоящим подарком для молодежи. "Алые паруса" — это символ начала взрослой жизни и непоколебимой веры в счастливое будущее. 

Музыку для постановки написал Максим Дунаевский, стихи и либретто — Андрей Усачев. Композиции исполнит оркестр "Таврический" под руководством Михаила Голикова. Спектакль идет с  одним антрактом.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А.А. Брянцева

Теги: алые паруса, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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