Легкоатлетический забег "МыВместе" изменит движение наземного транспорта

Марафон проходит в рамках Петербургского международного экономического форума.

Сегодня, 13 июня, в Комитете по транспорту Петербурга рассказали об ограничениях из-за проведения легкоатлетического забега "МыВместе" с 14 до 16 июня.

Так, с 00:00 до 23:50 14 июня будет запрещена остановка транспорта и прекращено движение на Адмиралтейском проспекте от Сенатской площади к Вознесенскому проспекту и в проезде вдоль Исаакиевской площади между Адмиралтейским проспектом и Малой Морской улицей. Запретят остановку транспорта и на Адмиралтейском проспекте от Вознесенского проспекта к Сенатской площади.

С 00:00 14 июня до 07:00 16 июня прекратят движение по Адмиралтейскому проспекту от Вознесенского проспекта до Сенатской площади и в проезде вдоль Исаакиевской площади между Адмиралтейским проспектом и Малой Морской улицей.

С 00:00 до 23:59 15 июня будет запрещена остановка транспорта на 11 участках дорог Петербурга, а с 05:00 до 07:00 на 29 улицах прекратят движение.

С 00:00 13 июня до 00:00 14 июня и с 05:00 до 07:00 15 июня изменятся трассы семи троллейбусных маршрутов (№1, 5, 7, 10, 11, 17, 22) и 10 автобусных маршрутов (№2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 70, 71 и 191). Подробнее об изменении маршрутов можно узнать на сайте "Организатора перевозок".

Уточним, что марафон проходит в рамках Петербургского международного экономического форума.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга