В Петербурге пройдет легкоатлетический забег "Навстречу Играм Дружбы"

В связи с этим изменятся трассы автобусов и троллейбусов.

В Петербурге 6 июня пройдет Всероссийский легкоатлетический забег "Навстречу Играм Дружбы". Мероприятие проходит в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума. В связи с забегом в работу общественного транспорта вносятся изменения. Об этом сообщили в tg-канале "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок".

С 05:00 до 07:30 6 июня изменятся трассы автобусов №№ 2, 3, 7,10, 22, 24, 27, 70, 71, 191 и троллейбусов №№ 1, 5, 7, 10, 11, 17, 22.

Ранее мы писали, что с 6 июня ограничивается движение на Выборгском шоссе.

Фото: Telegram / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок, Pxhere