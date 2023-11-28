Старейший легкоатлетический пробег изменит движение общественного транспорта в Петербурге

Ограничения введут 15 сентября по некоторым улицам в нескольких районах города.

В связи с проведением 97-го легкоатлетического пробега "Пушкин - Санкт Петербург" в воскресенье, 15 сентября, в нескольких районах Петербурга будут введены временные ограничения в движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

В первой половине дня движение будет ограничено на Пулковском шоссе, Московском проспекте, Невском проспекте, площади Островского, Малой Морской улице, площади Труда, съездах с Благовещенского моста и на других улицах.

Кроме того, запрет остановки транспорта с 00:00 до 23:59 будет действовать почти на 40 участках дорог: на Петербургском шоссе, Московском проспекте, набережной реки Фонтанки, Адмиралтейском проспекте, Исаакиевской площади, Английской, Университетской, Дворцовой, Мытнинской, Кронверкской и Адмиралтейской набережных, Биржевой площади, Черноморском, Керченском и Азовском переулках, а также площади Академика Лихачева.

Ранее Piter.TV сообщал, что с 15, 16 и 17 сентября в Петербурге для автомобилистов вводятся новые ограничения.

Фото: Piter.TV