Из-за забега "Навстречу Играм Дружбы" в центре Петербурга ограничат движение транспорта

Также запретят парковку.

Легкоатлетический забег "Навстречу Играм Дружбы" ограничит движение транспорта в центре Петербурга. Об этом 3 июня пишет телеканал "Санкт-Петербург".

С 00:00 4 июня до 23:59 6 июня запретят парковку на участке Адмиралтейского проспекта от Сенатской площади до Вознесенского проспекта, Исаакиевской площади от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы. Также с 00:00 5 июня до 23:59 6 июня не получится остановиться на Адмиралтейском проспекте от Гороховой улицы до Сенатской площади.

Кроме того, с 00:00 до 23:59 4 июня будет запрещено движение транспорта на Адмиралтейском проспекте от Сенатской площади к Вознесенскому проспекту, Исаакиевской площади от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы, а с 00:00 5 июня до 07:00 7 июня – по Адмиралтейскому проспекту от Вознесенского проспекта до Сенатской площади, Исаакиевской площади от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы.

Ранее мы рассказывали о том, что более 25 тыс. петербуржцев приняли участие в "Зеленом марафоне" в День защиты детей.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)