С 15, 16 и 17 сентября в Петербурге для автомобилистов вводятся новые ограничения

Планируются ремонт дорожного покрытия, реконструкция инженерных сетей.

В Петербурге с 15, 16 и 17 сентября вводятся новые ограничения для транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города.

Так, в Адмиралтейском районе 16 сентября и в ночное время с 17 по 18 сентября из-за реконструкции инженерных сетей ограничат проезд по Садовой улице от площади Тургенева до набережной канала Грибоедова. А в Василеостровском районе с 15 по 18 сентября будут ремонтировать дорожное покрытие, поэтому закрывается движение по 2-3-й линиям В. О. от набережной Макарова до Малого проспекта В. О. С 15 сентября по 14 октября в связи с производством работ по переустройству тепловых сетей не получится проехать по Кожевенной линии В. О. от Большого проспекта В. О. до дома 40Д по Кожевенной линии.

В Выборгском районе с 15 сентября по 10 октября планируется также ремонт дороги, из-за чего ограничивается движение по Суздальскому проспекту от Выборгского шоссе до проспекта Энгельса, включая боковой проезд Суздальского проспекта от Выборгского шоссе до улицы Жени Егоровой. В Кировском районе по этой же причине 16 сентября закроют проезд на перекрестке Перевалочной улицы и проспекта Маршала Жукова.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Подробнее об ограничениях – в пресс-службе ГАТИ Петербурга.

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