Мост через Свирь в Ленобласти перекроют на 2 часа в понедельник

Разводка будет проводиться с 12:50 до 15:00 для пропуска теплохода "Александра ЭОЛ-12" с высотой 18,5 метров.

В понедельник, 16 сентября, федеральная трасса Р-21 "Кола" будет перекрыта из-за разводки моста через реку Свирь. Разводка будет проводиться с 12:50 до 15:00 для пропуска теплохода "Александра ЭОЛ-12" с высотой 18,5 метров. Это приведет к полной остановке движения транспорта на два часа.

Мост, находящийся на 236 километре трассы Р-21 в городе Лодейное Поле Ленинградской области, обслуживает как автомобильное, так и железнодорожное движение. Водителям рекомендуется учитывать эту информацию при планировании маршрутов. Разводку будет осуществлять ОАО "РЖД".

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" просит водителей учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов.