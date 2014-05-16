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С 6 июня ограничивается движение на Выборгском шоссе
Сегодня, 11:04
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С 6 июня ограничивается движение на Выборгском шоссе

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Речь идет об участке у пересечения с проспектом Просвещения.

В Выборгском районе проходят работы по строительству канализационных сетей. В связи с этим ограничивается движение на Выборгском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Речь идет об участке у пересечения с проспектом Просвещения. Ограничения введут 6 июня, а снимут 19 июня. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что ограничивается движение транспорта по Будапештской улице.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: выборгское шоссе, гати, проспект просвещения, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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