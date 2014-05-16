С 6 июня ограничивается движение на Выборгском шоссе

В Выборгском районе проходят работы по строительству канализационных сетей. В связи с этим ограничивается движение на Выборгском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Речь идет об участке у пересечения с проспектом Просвещения. Ограничения введут 6 июня, а снимут 19 июня.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что ограничивается движение транспорта по Будапештской улице.
Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ
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