Во Фрунзенском районе продолжаются работы по ремонту дороги. В связи с этим ограничивается движение транспорта по Будапештской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Ограничения будут действовать с 6 по 10 июля. Речь идет об участке от проспекта Славы до Альпийского переулка.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что трасса троллейбусного маршрута № 31 временно изменена.
Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ
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