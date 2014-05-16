Речь идет об участке от проспекта Славы до Альпийского переулка.

Во Фрунзенском районе продолжаются работы по ремонту дороги. В связи с этим ограничивается движение транспорта по Будапештской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения будут действовать с 6 по 10 июля. Речь идет об участке от проспекта Славы до Альпийского переулка.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что трасса троллейбусного маршрута № 31 временно изменена.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ