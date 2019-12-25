По Большому Сампсониевскому проспекту ограничат проезд почти на год

Специалисты будут производить прокладку инженерных сетей.

Сразу в девяти районах Санкт-Петербурга в ближайшие дни ограничат движение транспорта из-за дорожных работ.

Наибольшие неудобства, как предупредили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), затронут Большой Сампсониевский проспект. С 6 октября 2024 года по 5 сентября 2025 года специалисты будут прокладывать инженерные сети от Сердобольской улицы до Новосильцевского переулка.

С подробной информацией о ближайших дорожных работах ознакомиться здесь.

Ранее Piter.TV сообщал, что на КАД Петербурга между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей перекроют полосу.

Фото: Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).