В "Балтийском доме" 26 марта пройдет спектакль "Алые паруса". Начало в 12:00 и 18:00. Драма для зрителей старше 12 лет.

Насладитесь спектаклем о любви, юности, непоколебимой вере и большой мечте. Песни к постановке написал композитор Фаустас Латенас. Зрители окажутся в прибрежной деревушке, побывают в бушующем море и понаблюдают за влюбленными. В финале появится фрегат с алыми парусами, которые символизируют надежду. На сцену выйдут Максим Головчанов, Андрей Родимов, Клавдия Белова, Дмитрий Ладыгин, Александр Чернышёв, Денис Гильманов, Роман Дряблов, Игорь Мосюк, Василий Башмаков, Андрей Тенетко, Виктория Жилина, Андрей Архипов, Игорь Гоппиков, Наталья Виноградова, Анатолий Дубанов, Алина Атласова, Елена Карпова, Леонид Михайловский, Денис Замиралов. Фото: baltic-house.ru