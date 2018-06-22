Стала известна программа "Алых парусов"

Мероприятие продлится почти всю ночь.

Во вторник, 20 июня, администрация Петербурга в своем телеграм-канале поделилась программой праздника выпускников "Алые паруса", который пройдет 24 июня.

Так, мероприятие продлится почти всю ночь. "Алые паруса" начнутся в 19:30, с 20:00 до 22:00 пройдет концерт молодежных коллективов, с 22:00 до 00:30 гостей ждет основная программа, с 00:40 до 01:10 выпускники увидят водное пиротехническое шоу. С 01:10 до 03:00 возобновятся выступления объединений молодежи.

Напомним, что во время главного выпускного России метро будет работать круглосуточно, а ведущими праздника станут Ида Галич и Дмитрий Хрусталев.

Фото: Piter.TV