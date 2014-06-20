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Синоптик Александр Шувалов рассказал, какой будет погода на "Алые паруса" в Петербурге
Вчера, 22:38
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Синоптик Александр Шувалов рассказал, какой будет погода на "Алые паруса" в Петербурге

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Воздух в день проведения "Алых парусов" прогреется до +18...+20 градусов.

Сегодня, 20 июня, стало известно, какая погода ждет выпускников на праздник "Алые паруса". Об этом сообщил синоптик Александр Шувалов изданию "Невские новости"

Утром 24 июня ожидается по прогнозу дождь, а после полудня погода должна наладиться. И вечером, и в ночь на воскресенье будет хоть и свежо, но без осадков. Но будет дуть довольно крепкий западный ветерок с Невы. 

Синоптик Александр Шувалов 

Воздух в день проведения "Алых парусов" прогреется до +18...+20 градусов, ближе к утру станет прохладнее – до +13...+15 градусов.

Фото: Piter.TV

Теги: алые паруса 2023, погода на алые паруса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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