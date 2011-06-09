"Алые паруса" в 2024 году: программа, работа метро и погода

Праздник будут вести комик Дмитрий Хрусталёв и блогер Ида Галич. Любимые хиты молодежи исполнит популярный российский рэп-исполнитель МОТ.

Любимый праздник выпускников "Алые паруса" пройдет в Петербурге 28 июня. Шоу будет длится в течение восьми часов. Пускать гостей на праздник будут по билетам, которые выдают в школах. На торжество приедут не только юные петербуржцы, но и выпускники из других городов. На празднике выступят популярные исполнители, блогеры и комики. Тема программы в этом году – семья.

Программа праздника

Сбор гостей праздника состоится в 20:00 вечера на Дворцовой площади. В 22:00 начнется официальная часть "Алых парусов". Перед выпускниками выступят президент России и губернатор Северной столицы. Они произнесут напутственные слова. В 22:10 на Дворцовой площади начнется праздничный концерт, который продлится 2 часа 40 минут.

Праздник будут вести комик Дмитрий Хрусталёв и блогер Ида Галич. Любимые хиты молодежи исполнит популярный российский рэп-исполнитель МОТ. Именно он станет хедлайнером выпускного вечера. Музыкальными композициями поздравят вчерашних школьников Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, IOWA, Алсу, ST и Amirchik. На сцену выйдет и Тося Чайкина, получившая в прошлом году самое большое количество зрительских симпатий. Выступления артистов дополнят танцевальные номера балета "Тодес", цирковые этюды, световые спецэффекты. Кстати, высота сцены на Дворцовой площади составит 23 метра, а ширина рабочей поверхности – 56 метров. Это примерно как пятиэтажный дом! Отличительной чертой конструкции станут мультимедийные экраны общей площадью 1 тыс. "квадратов".

Кульминацией программы станет выход в акваторию Невы брига "Россия" с алыми парусами – символа праздника выпускников. Корабль проследует от набережной Лейтенанта Шмидта до Петропавловской крепости и обратно. В это время вчерашние одиннадцатиклассники загадают заветные желания. В 00:40 начнется водно-пиротехническое шоу на главной реке Северной столицы. Подробности программы до последнего держат в секрете. Ее продолжительность обычно составляет порядка 20—30 минут.

На чем вернуться домой

Петербургский метрополитен будет работать в ночь с 28 на 29 июня, когда состоится праздник выпускников "Алые паруса". Пассажиров предупреждают, что пополнить БСК, как и активировать интернет-платежи, ночью не получится. Можно будет приобрести жетоны за наличку. Отметим, что оплатить поездку в метро можно будет, как обычно: жетоном, проездным или банковской картой, сообщили в пресс-службе метрополитена.

В праздник "Алые паруса" метро будет работать без перерыва. В ночь на 29 июня не будут работать вестибюль 1 станции "Проспект Ветеранов", вестибюль 2 станции "Ленинский проспект", вестибюль 2 станции "Зенит", вестибюль 2 станции "Невский проспект", вестибюль 1 станции "Девяткино", вестибюль 1 станции "Дунайская", вестибюль 2 станции "Проспект Славы", вестибюль 1 станции "Московская". Для пассажиров будут закрыты вестибюли станций "Технологический институт — 1", "Площадь Александра Невского — 2", "Достоевская", "Сенная площадь", "Фрунзенская", "Удельная", "Чернышевская".

Автобусы, трамваи и троллейбусы тоже будут курсировать круглосуточно, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту. Автобусы №№ 2, 4, 74, 193, 239, 271 будут курсировать с интервалом до 30 минут. Будет организована работа троллейбусов №№ 23 и 46. В праздник выпускники смогут воспользоваться трамваем № 55.

Какая погода будет на "Алые паруса"

По данным Росгидрометцентра, в пятницу в городе на Неве обещают солнечную погоду. Грозы и дожди не нагрянут в важный для выпускников день. Днем и ночью будет жарко. Воздух прогреется до +29 градусов. Ночью температура опустится до 23 градусов, предупреждает "Яндекс Погода".

В субботу жара не отступит, но солнца станет меньше. Небо затянет облаками. Подует легкий ветер. Атмосферный фронт придет в Петербург 29 июня днем. Из-за него в выходные в Северной столице пройдут кратковременные дожди.

Добавим, что глава города попросил начальников организаций, расположенных в центре города, дать возможность сотрудникам уехать пораньше. Дело в том, что часть дорог будет перекрыта. Кроме того, 26 июня с водителей не будут взимать плату за проезд по ЗСД на участке от съезда на набережную Екатерингофки до съезда на Богатырский проспект — в обе стороны. Проезд будет бесплатным 28 июня с 14.00 часов до 2.00 ночи.

Во время "Алых парусов" разведение мостов будет происходить следующим образом: Троицкий мост будет разведен с 12:10 28 июня до 20:00 29 июня, Дворцовый мост – с 23:20 28 июня до 02:00 29 июня. Остальные мосты разводиться не будут.

Напомним, что день проведения "Алых парусов" в Петербурге не будут продавать алкоголь.

Видео: Piter.tv