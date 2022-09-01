  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В день проведения "Алых парусов" в Петербурге не будут продавать алкоголь
Сегодня, 21:58
114
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В день проведения "Алых парусов" в Петербурге не будут продавать алкоголь

0 0

Ограничение не затронет места общественного питания и магазины беспошлинной торгoвли.

В Петербурге 28 июня пройдет главный праздник выпускников "Алые паруса". В этот день не будут продавать алкоголь, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Спиртные напитки не продаются в розничных магазинах с 22:00 до 11:00. Так, алкоголь не получится купить в городе с 22:00 четверга, 27 июня, до 11:00 субботы, 29 июня. 

При этом отмечается, что ограничение не затронет места общественного питания и магазины беспошлинной торгoвли. 

В настоящее время на Дворцовой площади ведутся работы по установке сцены для "Алых парусов". Ее высота составит 23 метра, а ширина рабочей поверхности – 56 метров. Отличительной чертой конструкции станут мультимедийные экраны общей площадью 1 тыс. "квадратов".

Фото: Piter.TV

Теги: алые паруса, продажа алкоголя
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии