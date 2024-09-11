В Ленобласти хотят ужесточить ограничения по продаже алкоголя

Если законопроект одобрят, то он вступит в силу с сентября 2025 года.

Власти Ленинградской области рассматривают законопроект о сокращении времени продажи алкоголя в магазинах и заведениях общепита, расположенных в жилых домах. По предложению губернатора Александра Дрозденко, продажу алкоголя планируют начинать в 11:00 вместо действующих 9:00, следуя примеру Санкт-Петербурга.

Кроме того, депутаты Заксобрания хотят ввести полный запрет на продажу алкоголя в день празднования "Алых парусов" на всей территории региона. Законопроект находится на стадии оценки и, если будет принят, вступит в силу с 1 сентября 2025 года, затронув более 4 тысяч торговых точек и около 100 заведений общепита.

Параллельно разрабатывается инициатива, запрещающая летние веранды кафе и ресторанов с продажей крепкого алкоголя, пива и слабоалкогольных напитков на территории многоквартирных домов, прилегающих к ним участков и крыш.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржец ограбил приятеля на 65 тыс. рублей после застолья.

Фото: unsplash