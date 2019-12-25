В Госдуме объяснили, почему необходимо сокращать объем продажи алкоголя в России

По словам депутата, необходимо объявить в стране День трезвости.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев объяснил, почему необходимо сокращать объем продажи алкоголя в России. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам депутата, необходимо объявить в стране День трезвости, в рамках которого будет введен запрет на продажу алкоголя. Хамзаев подчеркнул, что алкоголь является краеугольным камнем многих криминальных действий. Он также заявил о необходимости не только защищать людей, но и предлагать альтернативу в виде развития спорта и здорового образа жизни.

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Фото: Piter.tv