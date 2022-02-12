Синоптик Ильин объяснил, почему в Москве задержалось бабье лето

По словам эксперта, на столицу повлиял антициклон над европейской территорией России.

Синоптик Александр Ильин объяснил, почему в Москве задержалось бабье лето. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, на столицу повлиял антициклон над европейской территорией России. Он подчеркнул, что до конца второй декады месяца серьезного понижения температуры не предвидится. Ильин добавил, что на этой неделе в Москве будет сохраняться малооблачная погода с температурой в районе +25 градусов и выше.

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Фото: Piter.tv