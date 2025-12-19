  1. Главная
В Красноярском крае ужесточат правила продажи алкоголя
Сегодня, 13:48
Отмечается, что с 1 марта алкоголь в регионе запретят продавать с 21:00 до 10:00.

В Красноярском крае ужесточат правила продажи алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Отмечается, что с 1 марта алкоголь в Красноярском крае запретят продавать с 21:00 до 10:00. Сейчас в регионе время запрета длится с 23:00 до 8:00. Новые правила продажи касаются магазинов, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, а также заведений на первых этажах.

Кроме того, в День защиты детей (1 июня) и День знаний (1 сентября) розничная продажа алкоголя будет запрещена во всех магазинах Красноярского края. Предприятия общественного питания смогут продавать алкогольные напитки на летних площадках только после получения специального разрешения в краевом Минпромторге.

Фото: pxhere.com

