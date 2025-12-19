По словам эксперта, есть две причины, по которым нужно отказаться от спиртного во время курса антибиотиков.

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил запрет на алкоголь при приеме антибиотиков. Об этом он заявил в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

По словам эксперта, есть две причины, по которым нужно отказаться от спиртного во время курса антибиотиков. Первая причина заключается в том .что алкоголь может снизить эффективность препаратов, которые должны бороться с инфекциями. В качестве второй причины Мясников назвал сильную тошноту, которая может произойти при совмещении приема антибиотиков со спиртным.

Неукротимая многодневная рвота. Если вы принимаете цефалоспорины либо метронидазол, вы натыкаетесь на эту реакцию. Помимо того, что они перестают работать. Александр Мясников, врач

