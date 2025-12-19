По словам специалиста, квашенную капусту можно есть в любое время суток.

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам включить в рацион квашеную капусту. Об этом он заявил в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

По словам специалиста, в рацион стоит добавить один важный продукт. Мясников заявил, что квашенную капусту можно есть в любое время суток. Он подчеркнул, что этот продукт всегда будет вкусным. Также, по словам врача, в квашеной капусте "целый вагон пользы".

Вот на завтрак даже: ничего не хочешь есть, торопишься, а увидел капустку, съел — сразу жить захотелось, сразу аппетит появился, что-то еще съел. Александр Мясников, врач

Фото: pxhere.com