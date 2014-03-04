Петербуржец ограбил приятеля на 65 тыс. рублей после застолья

Мужчину отправили в исправительную колонию на 2 года.

Прокуратура Кировского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158, п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ, рассказали 29 апреля в надзорном ведомстве.

Суд установил, что 7 февраля мужчина распивал алкоголь в квартире знакомого. На следующее утро после застолья подсудимый похитил у приятеля сотовый телефон и банковскую карту. Злоумышленник оплачивал покупки с помощью платежного средства и снял наличные. Общий размер ущерба составил 65 тыс. рублей.

Виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 25 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что на Пушкинской улице у петербуржца похитили кольцо за 630 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, злоумышленника разыскивают.

Фото: Piter.TV