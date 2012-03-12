На Пушкинской улице у петербуржца похитили кольцо за 630 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, злоумышленника разыскивают.

В Петербурге в арке дома по Пушкинской улице ограбили мужчину. У него похитили кольцо стоимостью в 630 тыс. рублей, пишет "Фонтанка".

В полицию днем 28 апреля обратился 55-летний местный житель. По словам горожанина, на него напали 27 апреля. Потерпевшего ударили по голове и обокрали. Он обращался в травмпункт, после оказания помощи его отпустили домой.

Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, злоумышленника разыскивают.

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист ограбил машину в Вырице на 28 тыс. рублей. Мужчина украл рюкзак, в котором были кошелек, документы и позолоченная ручка. Он судим за незаконное хранение наркотических средств. Похищенное изъяли.

Фото: Piter.TV