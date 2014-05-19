Рецидивист ограбил машину в Вырице на 28 тыс. рублей

Злоумышленник украл рюкзак, в котором были кошелек, документы и позолоченная ручка.

Росгвардейцы и полицейские в Гатчинском районе задержали мужчину, совершившего кражу рюкзака из автомобиля. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Утром 25 апреля владелец машины Renault Trafic обратился в отдел полиции и сообщил, что из иномарки, припаркованной на улице Чехова в поселке Вырица, похитили рюкзак, в котором были кошелек, документы и позолоченная ручка. Сумма ущерба – 28 тыс. рублей. Правоохранители установили приметы и описание вора.

В тот же день на Вольской улице поймали 32-летнего рецидивиста, судимого за незаконное хранение наркотических средств, а также привлекавшегося к административной ответственности за мелкое хулиганство, распитие алкогольной продукции в запрещенных местах и появление в общественных местах в состоянии опьянения. Похищенное изъяли.

Ранее на Piter.TV: из Porsche в Адмиралтейском районе похитили 2 млн рублей.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти