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Рецидивист ограбил машину в Вырице на 28 тыс. рублей
Сегодня, 16:23
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Рецидивист ограбил машину в Вырице на 28 тыс. рублей

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Злоумышленник украл рюкзак, в котором были кошелек, документы и позолоченная ручка.

Росгвардейцы и полицейские в Гатчинском районе задержали мужчину, совершившего кражу рюкзака из автомобиля. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 25 апреля владелец машины Renault Trafic обратился в отдел полиции и сообщил, что из иномарки, припаркованной на улице Чехова в поселке Вырица, похитили рюкзак, в котором были кошелек, документы и позолоченная ручка. Сумма ущерба – 28 тыс. рублей. Правоохранители установили приметы и описание вора. 

В тот же день на Вольской улице поймали 32-летнего рецидивиста, судимого за незаконное хранение наркотических средств, а также привлекавшегося к административной ответственности за мелкое хулиганство, распитие алкогольной продукции в запрещенных местах и появление в общественных местах в состоянии опьянения. Похищенное изъяли. 

Ранее на Piter.TV: из Porsche в Адмиралтейском районе похитили 2 млн рублей. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: вырица, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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