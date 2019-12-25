Из Porsche в Адмиралтейском районе похитили 2 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").

В Адмиралтейском районе Северной столицы произошло дерзкое преступление. Согласно сообщению 78.ru, злоумышленник сумел проникнуть в автомобиль марки Porsche, откуда похитил денежные средства в размере 2 млн рублей.

Место преступления оказалось оборудованным камерами видеонаблюдения, запись с которых оперативно изучили следователи и впоследствии приобщили к материалам дела. После анализа видеоматериалов была подготовлена подробная ориентировка на подозрительное лицо, которую незамедлительно направили в подразделения МВД соответствующих районов города.

В настоящий момент проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление личности и задержание виновного. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").

Ранее мы сообщили о том, что неизвестный совершил поджог маркетплейса в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV