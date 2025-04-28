Неизвестный совершил поджог маркетплейса в центре Петербурга

Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров, а ущерб превысил отметку в 100 тыс. рублей.

ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти получило сведения о пожаре, случившемся ранним утром 27 апреля в доме номер 13 на Бородинской улице. Огонь удалось ликвидировать в течение двадцати минут. Выяснилось, что возгорание произошло в пункте выдачи маркетплейса.

Предположительно, неизвестный злоумышленник незаконно проник в помещение, вскрыв входную дверь, и устроил поджог стеллажей с продукцией. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров, а ущерб превысил отметку в 100 тыс. рублей.

Камеры видеонаблюдения помогли установить личность подозреваемого. Спустя приблизительно сутки, ближе к вечеру, оперативники задержали предполагаемого виновника происшествия — мужчину 33-х лет, проживающего в Бологое. Его взяли под стражу прямо в квартире, расположенной по адресу набережная реки Фонтанки, дом 96.

Сейчас ведется расследование по статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"). Рассматривается возможность избрания подозреваемому соответствующей меры наказания.

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала поджигателя электросамокатов на Ударников.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти