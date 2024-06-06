Полиция задержала поджигателя электросамокатов на Ударников

Задержанный объяснил свои действия возмущением из-за обилия электросамокатов в городе и своим состоянием алкогольного опьянения.

Утром 30 марта 2025 года, в 08:10, правоохранительные органы Красногвардейского района получили уведомление о пожаре, охватившем электросамокаты возле дома №19 на проспекте Ударников. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти неустановленное лицо, руководствуясь хулиганскими мотивами, осуществило поджог десяти электросамокатов и скрылось с места преступления.

В результате оперативных мероприятий, проведенных 2 апреля в 18:00, у дома №46 на Ириновском проспекте, оперативной группой уголовного розыска был задержан 42-летний местный житель, имеющий за плечами несколько судимостей, подозреваемый в совершении указанного правонарушения. Задержанный объяснил свои действия возмущением из-за обилия электросамокатов в городе и своим состоянием алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 части 1 УК РФ (хулиганство). В отношении задержанного применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что очередной поджог вышки сотовой связи произошел в Парголово.

Фото: Piter.TV