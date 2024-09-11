В Ленобласти введён запрет на продажу алкоголя в День защиты детей

Аналогичные ограничения традиционно вводятся в 47 регионе в День знаний (1 сентября) и День выпускников (последняя суббота июня).

С 31 мая с 22:00 до 2 июня 9:00 в Ленинградской области действует запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничение введено в соответствии с региональным законодательством и приурочено к Международному дню защиты детей 1 июня.

Под запрет попали все магазины, включая алкомаркеты и ларьки, однако он не распространяется на кафе и бары, где алкоголь можно будет приобрести в установленном порядке.

Нарушителям грозят существенные штрафы – от 100 до 300 тысяч рублей. Региональные власти напоминают, что данная мера направлена на создание благоприятной атмосферы для семейного отдыха в праздничный день.

Ранее Piter.TV сообщал, что похитители крепкого алкоголя из магазина на Ветеранов предстанут перед судом.

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