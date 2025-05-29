Похитители крепкого алкоголя из магазина на Ветеранов предстанут перед судом

Пока один из воров вырывался, 21-летний уроженец Томской области распылил перцовый баллончик в лицо сотрудника.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего и 20-летнего приезжих. Им вменяют ч. 2 ст. 162 УК РФ, сообщили в надзорном ведомстве.

Ночью 4 февраля обвиняемые зашли в магазин на проспекте Ветеранов, 147А, обошли прилавки и сложили в сумку, а также спрятали под куртку, четыре бутылки крепкого алкоголя, после – направились к выходу. Маневр злоумышленников заметил товаровед, он окликнул мужчин, не получив ответа, побежал за ними. Пока один из похитителей вырывался, 21-летний уроженец Томской области распылил перцовый баллончик в лицо сотрудника.

По словам обвиняемых, они выпивали, и когда алкоголь закончился, решили продолжить застолье. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга