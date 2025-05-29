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Похитители крепкого алкоголя из магазина на Ветеранов предстанут перед судом

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Пока один из воров вырывался, 21-летний уроженец Томской области распылил перцовый баллончик в лицо сотрудника.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего и 20-летнего приезжих. Им вменяют ч. 2 ст. 162 УК РФ, сообщили в надзорном ведомстве. 

Ночью 4 февраля обвиняемые зашли в магазин на проспекте Ветеранов, 147А, обошли прилавки и сложили в сумку, а также спрятали под куртку, четыре бутылки крепкого алкоголя, после – направились к выходу. Маневр злоумышленников заметил товаровед, он окликнул мужчин, не получив ответа, побежал за ними. Пока один из похитителей вырывался, 21-летний уроженец Томской области распылил перцовый баллончик в лицо сотрудника. 

По словам обвиняемых, они выпивали, и когда алкоголь закончился, решили продолжить застолье. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что гражданку Филиппин в Петербурге заключили под стражу за похищение валюты на 1,1 млн рублей. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: проспект ветеранов, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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