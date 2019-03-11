Гражданку Филиппин в Петербурге заключили под стражу за похищение валюты на 1,1 млн рублей

Задержание подозреваемой произошло 26 мая 2025 года, обвинение ей не предъявляли.

Пушкинский районный суд Петербурга принял решение заключить под стражу гражданку Филиппин Маришель Саломон Абельон, обвиняемую в преступлении, предусмотренном пунктом "б" части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Расследованием установлено, что не позже 12 мая 2025 года обвиняемая, действуя умышленно и движимая корыстными мотивами, находясь на тер. Кондакопшино по адресу: Пушкин, улица Новая, дом 22, тайно присвоила денежные средства гражданина К. в сумме 12 000 долларов США (около 956 520 рублей по официальному курсу Центробанка РФ), а также 2 000 евро (примерно 181 040 рублей), общий ущерб составил 1 137 560 рублей. Совершенное деяние квалифицировано следствием как кража в особо крупном размере.

Задержание подозреваемой произошло 26 мая 2025 года, обвинение ей не предъявляли. Сама обвиняемая и ее адвокат выступили против содержания под стражей, настаивали на иной мере ограничения свободы. На суде Маришель рассказала, что в ноябре 2024 года у неё закончился срок визы, при этом её ребенок живёт на Филиппинах, муж — в Японии, сама она оказывает консультационные услуги.

Суд счёл доводы обвинения убедительными и назначил содержание под стражей до 25 июля 2025 года включительно.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженку приговорили к лишению свободы за неуплату алиментов.

Фото: Piter.TV