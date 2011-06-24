Петербурженку приговорили к лишению свободы за неуплату алиментов

Расследование подтвердило, что подозреваемая, уже привлекавшаяся к административной ответственности за отказ исполнения обязанностей по уплате алиментов и осуждённая ранее за аналогичное преступление, снова игнорировала законные обязанности.

Государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летней женщины, проживающей в Петроградском районе, поддержал орган прокуратуры района. Гражданка признана виновной по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ, предполагающей ответственность за систематическое уклонение от выплаты алиментов на содержание собственных несовершеннолетних детей без наличия объективных оснований.

Расследование подтвердило, что подозреваемая, уже привлекавшаяся к административной ответственности за отказ исполнения обязанностей по уплате алиментов и осуждённая ранее за аналогичное преступление, снова игнорировала законные обязанности. В указанный период с сентября по ноябрь 2024 года она прекратила финансовую поддержку ребёнка, накопив задолженность по алиментам в размере примерно 65 тысяч рублей.

Малолетний ребёнок передан родственникам, причём обвиняемая никак не участвует в его жизни и воспитании.

Рассмотрев материалы дела и приняв во внимание позицию представителя обвинения, суд вынес постановление признать женщину виновной и назначить ей наказание в виде девятимесячного срока лишения свободы с дальнейшим отбыванием назначенного наказания в исправительном учреждении поселения.

Ранее мы сообщили о том, что в Невском районе принудительно госпитализировали больного туберкулезом по иску прокурора.

Фото: Piter.TV