В Невском районе принудительно госпитализировали больного туберкулезом по иску прокурора

На данный момент больной находится в медицинском учреждении.

Невская прокуратура провела проверку исполнения законов в сфере охраны здоровья населения.

Выявлено, что один из местных жителей, страдающий активной формой туберкулеза, игнорирует требования законодательства: не посещает медицинский диспансер и отказывается от необходимого лечения.

С целью защиты интересов неопределённого круга лиц районный прокурор инициировал судебное разбирательство, направив иск о принудительном помещении больного в специализированное лечебное учреждение для диагностики и терапии.

Рассмотрев ходатайство, суд поддержал позицию прокурора и вынес постановление о незамедлительной госпитализации пациента. На данный момент больной находится в медицинском учреждении.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура требует выплатить 2,5 млн рублей подростку, пострадавшему в ДТП в Парголово. В мае прошлого года на улице Федора Абрамова в Парголово водитель автомобиля Ford Kuga сбил подростка, который переходил дорогу. В результате аварии мальчик получил множественные закрытые переломы голени, ему понадобилось хирургическое вмешательство. После случившегося пострадавший проходил долгую реабилитацию, родители приобрели инвалидную коляску. Он продолжает восстанавливаться дома. Водитель машины привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Фото: Unsplash (CDC)